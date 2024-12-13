Раскрыты попытки Асада защитить российские базы от наступления исламистов в Сирии

FSNN: Асад отдавал приказ охранять российские военные базы

Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад отдавал приказ своим войскам охранять российские военные базы от наступавших сил исламистов. Об этом сообщает Free Syria News Network (FSNN) в своем канале в Telegram.

«Несколько офицеров Асада, в том числе Сухейль Аль-Хасан, а также ряд офицеров Пятого [армейского] корпуса, должны были защищать российскую базу в Хмеймиме», — отмечается в сообщении.

Генерал Сухель аль-Хасан — бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как «Силы тигра». После начала антитеррористической кампании России в Сирии он стал одним из самых известных сирийских военачальников. Он награжден несколькими российскими орденами, имеет благодарственное письмо и наградное холодное оружие от бывшего министра обороны России Сергея Шойгу.

Ранее сирийские военные рассказали агентству Reuters, что армия Сирии была сильно деморализована и страдала из-за коррупции и недоукомплектованности, что и привело к свержению президента страны Башара Асада. В беседе с агентством один из военных — 23-летний Фархан аль-Хули — пожаловался на низкую зарплату и острую нехватку людей. По его словам, форпост, который держали он и его сослуживцы, охраняли три человека вместо девяти.