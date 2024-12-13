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04:32, 13 декабря 2024Бывший СССР

Сценарий раздела Украины на две части разъяснили

Политолог Блохин: на Западе рассматривают раздел Украины на две части
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Западе рассматривают возможность раздела Украины на две части — прозападную и пророссийскую, рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. О возможном сценарии раздела страны эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что Запад может начать раздел Украины по сценарию Чехословакии. «Запад пожертвует Украиной после своего провала. Может повториться ситуация как с Чехословакией в 1938 году, когда по Мюнхенскому соглашению страна была разделена», — объяснил политик.

«В отношении Украины возможные десятки сценариев развития ситуации. Если Россия хочет иметь нейтральную по отношению к НАТО Украину, то, конечно, Западу хотелось бы разделить Украину на зоны влияние, чтобы хоть какую-то часть от Украины "откусить" и интегрировать в НАТО», — разъяснил Блохин.

У Запада есть планы раздела Украины на западную, проамериканскую, и восточную, пророссийскую. (...) Ключевой вопрос в том, позволит ли Россия осуществить эти планы

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

4 декабря председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предположил, что партнеры Украины с Запада разрежут страну и будут делить ее части между собой. «Страну разрежут, как тушку, и за каждый ее кусок начнутся торги. При этом основной покупатель на территории Украины окажется вовсе не Россия, ей просто де-факто уступят освобожденные от нацистов территории, а Европа», — рассказал он.

До этого руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер выразил мнение, что Европа должна быть готова к разделу Украины. «Россия заняла большие территории и не отдаст их. Украине сейчас не хватает военных возможностей для того, чтобы их вернуть», — отметил он.

По словам эксперта, ситуация на фронте развивается для Киева по негативному сценарию. В связи с этим Украина может потерять весь восток и юго-восток страны. При этом Бреммер исключил, что Россия добровольно вернет эти территории.

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