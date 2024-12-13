Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:12, 13 декабря 2024Силовые структуры

Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге ночного клуба

В Люберцах пьяный мужчина поджег здание ночного клуба
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В подмосковных Люберцах Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге ночного клуба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ночью росгвардейцы патрулировали улицы и получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в развлекательном заведении на Южной улице. Выяснилось, что пьяный посетиль и охранник поругались. Тогда нетрезвый мужина пошел на автозаправочную станцию, купил канистру с бензином, облил горючей смесью наружную часть здания, совершив поджог.

Россиянина доставили в полицейский отдел, им оказался 35-летний белорус.

Ранее в Воронеже полиция задержала подростков за поджоги по заказу наркоторговцев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон-разведчик пытался снять важный промышленный объект в Ленобласти. Его могли запустить с территории страны НАТО

      В бундестаге призвали отправить немецкие войска на Украину

      Стали известны итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА

      Родителей напавшего с ножом на учеников российской школы выдворят из России

      Россиянам назвали невыгодный срок ипотеки

      Мужчина похудел на 20 килограммов за четыре месяца без походов в спортзал

      Украина попыталась ударить по Крыму

      Медведев раскрыл способ управления Украиной Западом

      Сбер помог в документальном расследовании Okko про мошенников

      11-летнюю российскую школьницу нашли повисшей на канате в квартире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше