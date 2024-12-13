В Люберцах пьяный мужчина поджег здание ночного клуба

В подмосковных Люберцах Росгвардия задержала подозреваемого в поджоге ночного клуба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ночью росгвардейцы патрулировали улицы и получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в развлекательном заведении на Южной улице. Выяснилось, что пьяный посетиль и охранник поругались. Тогда нетрезвый мужина пошел на автозаправочную станцию, купил канистру с бензином, облил горючей смесью наружную часть здания, совершив поджог.

Россиянина доставили в полицейский отдел, им оказался 35-летний белорус.

Ранее в Воронеже полиция задержала подростков за поджоги по заказу наркоторговцев.