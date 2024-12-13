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20:50, 13 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин поджег машину руководителя после конфликта и попал на видео

В Москве мужчина поссорился со своим руководителем и поджег его машину
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве мужчина поссорился со своим руководителем и поджег его машину на глазах у очевидцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как мужчина в черной одежде обливает белую иномарку горючей жидкостью и поджигает ее. Машина моментально вспыхивает.

По данным ведомства, все произошло на Базовской улице. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого через 20 минут – им оказался ранее судимый мужчина, работающий в той же компании, что и потерпевший. Оказалось, что накануне он поссорился со своим начальником и поджег его автомобиль на глазах у очевидцев.

Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Белово, который обиделся на знакомых, не пустивших его в гости, и поджег дом вместе с ними.

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