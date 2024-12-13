Россиянин получил доступ к «Госуслугам» и оформил 22 кредита

Житель Владивостока получил доступ к «Госуслугам» и оформил 22 кредита

На Ямале житель Владивостока получил доступ к «Госуслугам» и оформил 22 кредита на сумму 400 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, с ноября по декабрь 2023 года обвиняемый получил доступ к аккаунтам 22 пользователей из трех регионов России, трое из которых проживают на Ямале. Затем он оформил на них займы в микрофинансовых организациях на сумму 400 тысяч рублей. После того, как представители финансовой организации сообщили пострадавшим об их задолженностях, они обратились в полицию.

Мужчине предъявлено обвинение в 54 преступлениях: в совершении 32 мошенничеств и 22 эпизодах неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Свою вину он признал в полном объеме, а причиненный материальный ущерб полностью возместил. Сейчас все материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае сотрудники ФСБ и МВД задержали членов преступной группировки, которые взламывали личные кабинеты сервиса «Госуслуги» и онлайн-банков россиян.

