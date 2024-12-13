Россиянин сдавал несуществующие квартиры и поплатился за это

27-летний благовещенец получил тюремный срок за сдачу несуществующих квартир

27-летний ранее судимый житель Благовещенска сдавал несуществующие квартиры и поплатился за это. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

По информации источника, в период с апреля по июнь 2024 года россиянин размещал в интернете объявления о сдаче квартир в Благовещенске, Белогорске, Чите и Хабаровске. Всех, кто заинтересовался предложением, он просил перевести предоплату ему на карту. В результате семь потерпевших отправили злоумышленнику более 100 тысяч рублей.

По части второй статьи 159 Уголовного кодекса в отношении благовещенца было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину. В результате суд приговорил его к шести годам и шести месяцам тюрьмы в колонии строгого режима. Решение еще не вступило в силу.

Ранее стало известно о 43-летнем жителе Кемеровской области, совершившем серию подобных преступлений. В общей сложности несостоявшиеся арендаторы перевели ему более 300 тысяч рублей.