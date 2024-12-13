Россиянин захотел поселить мигрантов в разрушенном доме и поплатился

Житель Самарской области решил прописать мигрантов в разрушенном доме и попался

Житель Самарской области захотел поселить 20 мигрантов в разрушенном доме и поплатился за это. Внимание на инцидент обратили в пресс-службе управления МВД по Самарской области.

Уточняется, что 41-летний ранее несудимый россиянин, родившийся в одной из соседних республик, подал в миграционный пункт договор безвозмездного пользования жилым помещением, расположенным в селе Татарский Байтуган, а также бланки уведомления установленного законодательством РФ образца о прибытии 20 иностранных граждан из своей родной страны. По информации ведомства, мужчина, работающий таксистом в Самаре, знал, что проживать по указанному им адресу те не будут, так как дом находится в разрушенном состоянии.

«При подаче документов на регистрацию работник одного из таксопарков Самары неоднократно предупреждался полицейскими об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказался», — сказано в сообщении пресс-службы. В результате в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан (статья 322.2 Уголовного кодекса РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Регистрация по месту жительства иностранным гражданам при этом была аннулирована.

Ранее в этот же день стало известно, что 27-летний житель Благовещенска получил 6,5 года тюрьмы за сдачу несуществующих квартир в аренду.