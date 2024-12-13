Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:32, 13 декабря 2024Экономика

Россиянин захотел поселить мигрантов в разрушенном доме и поплатился

Житель Самарской области решил прописать мигрантов в разрушенном доме и попался
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: МВД России

Житель Самарской области захотел поселить 20 мигрантов в разрушенном доме и поплатился за это. Внимание на инцидент обратили в пресс-службе управления МВД по Самарской области.

Уточняется, что 41-летний ранее несудимый россиянин, родившийся в одной из соседних республик, подал в миграционный пункт договор безвозмездного пользования жилым помещением, расположенным в селе Татарский Байтуган, а также бланки уведомления установленного законодательством РФ образца о прибытии 20 иностранных граждан из своей родной страны. По информации ведомства, мужчина, работающий таксистом в Самаре, знал, что проживать по указанному им адресу те не будут, так как дом находится в разрушенном состоянии.

«При подаче документов на регистрацию работник одного из таксопарков Самары неоднократно предупреждался полицейскими об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но от своих противоправных действий не отказался», — сказано в сообщении пресс-службы. В результате в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранных граждан (статья 322.2 Уголовного кодекса РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Регистрация по месту жительства иностранным гражданам при этом была аннулирована.

Ранее в этот же день стало известно, что 27-летний житель Благовещенска получил 6,5 года тюрьмы за сдачу несуществующих квартир в аренду.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали побега Асада из Сирии

      Экс-супруги впервые встретились в суде ради «гробовых» выплат за сына-участника СВО

      Врач раскрыла россиянам связь между цветом волос и отбеливанием зубов

      Остановку продажи туров в Абхазию назвали «воспитательной работой»

      ВСУ обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области

      Главу Минздрава Владимирской области арестовали в рамках уголовного дела

      Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения поставок газа из России

      В МВД раскрыли детали о новом преступлении пожизненно осужденного из «Черного дельфина»

      Известная российская блогерша рассказала о жизни в храме

      В России закрыли аэропорт в популярном туристическом регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше