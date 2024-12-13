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09:09, 13 декабря 2024Путешествия

Россиянка описала поездку в Узбекистан фразой «поразило огромное количество европейцев»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Katja Kreder / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Российская туристка побывала в Узбекистане и описала поездку в страну фразой «поразило огромное количество европейцев». Впечатлениями от отдыха она поделилась с «Лентой.ру».

Жительница Москвы Марина сообщила, что осенью 2024 года отправилась в тур по маршруту Ташкент — Самарканд — БухараХива. «Страна мне очень понравилась: чисто, ухоженно, колоритно, современно, — добавила она. — За историческими памятниками следят: все отреставрировано, везде есть указатели, как и куда пройти, и брошюры на разных языках».

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При этом девушку поразило огромное количество европейских туристов. «Мне показалось, что их даже больше в этой стране, чем россиян, — пояснила она. — Постоянно отовсюду слышала английскую, французскую, испанскую, немецкую и итальянскую речь».

По словам путешественницы, приезжают в Узбекистан в основном пенсионеры организованными группами. «Я даже не ожидала, что в Европе так рекламируются турпоездки в Узбекистан, — заявила она. — Бывало, что встречала одних и тех же иностранных туристов в каждом новом городе — ездили с ними по одному маршруту».

Ранее россиянам назвали самые дешевые зарубежные направления на новогодние праздники. В этот список вошли Абхазия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан.

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