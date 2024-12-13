Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

69-летняя бугульминка лишилась квартиры и 1,6 миллиона рублей из-за мошенников

Пожилая жительница Бугульмы лишилась квартиры и сбережений после разговора с мошенниками. Внимание на инцидент обратили в пресс-службе МВД по республике Татарстан.

С 69-летней женщиной связался лжеполицейский, который сообщил о попытке оформить на нее кредит под залог недвижимости. Для решения проблемы ей предложили купить новый телефон и ждать инструкций от «сотрудника Центробанка». На следующий день пенсионерке позвонил другой человек, представившийся сотрудником банка. Он попросил продиктовать номера всех купюр, которые находились у женщины, и уточнил сумму ее накоплений. После этого злоумышленник заявил, что бугульминке необходимо передать свои деньги для декларирования, поскольку они еще не задекларированы. Женщина поверила ему и передала неизвестному 360 тысяч рублей.

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Позднее мошенники сообщили, что квартира россиянки якобы выставлена на продажу на черном рынке. Для защиты недвижимости ей предложили сменить кадастровый номер, оформив фиктивную продажу квартиры, и убедили, что в скором времени после этого деньги будут возвращены. В результате пенсионерка подписала договор купли-продажи с реальными покупателями, не раскрывая им истинной причины сделки, а затем сообщила мошенникам, что вырученные 1,25 миллиона рублей находятся у нее. В связи с этим женщину отправили в Уфу на такси, где она передала деньги неизвестному человеку, который назвал кодовое слово «учитель». Пенсионерка ожидала возврата своих средств, однако спустя 20 дней к ней пришли новые владельцы квартиры с требованием освободить жилье. Лишь тогда она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 1,6 миллиона рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в этот же день стало известно, что 45-летняя жительница Краснодарского края, чтобы расплатиться с аферистами, сама решилась на мошенничество и дважды продала свою квартиру.