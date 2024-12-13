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07:25, 13 декабря 2024Бывший СССР

Российская авиация уничтожила переправу ВСУ на запорожском направлении

Рогов заявил, что авиация ВКС РФ уничтожила переправу ВСУ на реке Мокрые Ялы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Global Look Press

Фронтовая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар по возведенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) переправе на реке Мокрые Ялы на времевском направлении запорожской линии фронта. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Объект был уничтожен в районе населенного пункта Новоочереватое, уточнил он.

В ноябре Министерство обороны России показало кадры обстрела по переправе ВСУ через Северский Донец. Уточнялось, что удар был нанесен управляемым ракетным вооружением.

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