Российская школьница понюхала аромаингалятор и попала в больницу

РЕН ТВ: на Сахалине школьница понюхала аромаингалятор и попала в больницу

На Сахалине ученица одной из школ понюхала аромаингалятор и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

11-летняя школьница в Холмском районном округе понюхала устройство, после чего почувствовала себя плохо. Девочка обратилась в больницу, где ей диагностировали токсическое действие неизвестного вещества.

При этом ребенка отпустили на амбулаторное лечение, добавил источник Telegram-канала.

6 декабря стало известно, что маркетплейс Wildberries допустил снятие с продажи аромаингаляторов. Представитель компании рассказал, что площадка всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам. Затем появилась информация, что Роспотребнадзор принял оперативные меры по прекращению продаж устройств.