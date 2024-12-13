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15:07, 13 декабря 2024Россия

Онколог приписывал рак пациентам российской больницы с одной целью

В Тульской области онколог ради премии приписал рак в диагнозы 13 пациентов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Тульской области онколога обвинили в постановке ложных диагнозов пациентам без рака с целью получения премий. Об этом сообщила региональная прокуратура на своем сайте.

По версии ведомства, 35-летний теперь уже бывший сотрудник больницы города Суворова с августа 2021 года по ноябрь 2022 года приписал в документы и информационную систему здравоохранения региона недостоверные данные о выявлении онкологических заболеваний у 13 пациентов, которым не оказывал медицинскую помощь. В результате мужчина получил социальную доплату в 39 тысяч рублей, которая полагается медработникам за раннюю диагностику рака.

Как сообщили в прокуратуре, возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Обвиняемый свою вину не признал. Дело направлено в суд.

Ранее на Урале в ходе диспансеризации врачи ошибочно диагностировали мужчине рак с метастазами, отказавшись его лечить. Родственникам пациента медики сообщили, что потребуется только паллиативный уход. Чтобы облегчить самочувствие, задыхавшемуся россиянину вводили наркотические препараты. В результате после его смерти выяснилось, что больной страдал от тромбоэмболии и был лишен необходимого лечения.

ЖЗЛ
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