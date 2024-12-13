Российский суд отказал в увеличении компенсации обвиненным в афере с имуществом Баталова

В Москве суд отказал в увеличении компенсации участникам аферы по делу Баталова

В Москве суд отказал в увеличении компенсации обвиненным в афере с имуществом вдовы и дочери актера Алексея Баталова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Мосгорсуд не стал увеличивать сумму компенсации с 900 тысяч до 4,2 миллиона рублей осужденным за мошенничество.

О предполагаемой афере с недвижимостью и другим имуществом семьи Баталова стало известно в сентябре 2020-го. Родственники актера обвинили актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в обмане. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых вдова и дочь Баталова лишились квартир и денежных средств.

Было возбуждено уголовное дело. В мае 2023 года суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно, а Цивина и Бублию к пяти годам заключения. Они признаны виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Также с них взыскали по 600 тысяч рублей морального ущерба. Позже по апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, до 4,5 лет колонии.

Но мошенники продолжили доказывать, что оказывали помощь семье Баталова, оплачивая их нужды за свой счет. Цивин и Дрожжина подали иск в Замоскворецкий суд Москвы, в котором просили взыскать с семьи Баталовых 4,2 миллиона рублей, которые они якобы потратили. Суд частично удовлетворил иск и обязал дочь и вдову выплатить супругам около 900 тысяч рублей. Компенсация их не устроила и они обжаловали ее в Мосгорсуде, но тот отказал в удовлетворении и оставил сумму без изменений.

Алексей Баталов — советский актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши в фильме «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Актера не стало в 2017 году и был похоронен на Преображенском кладбище.

Ранее сообщалось, что суд поставил точку в деле о квартирах Баталова.