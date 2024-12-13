«Ростех» рассказал о защищенности «Солнцепека»

«Ростех» рассказал о хорошей защищенности ТОС-1А «Солнцепек»

Боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» отличается хорошей защищенностью, которая делает ее непростой целью для противника. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Не секрет, что противник буквально охотится на эти машины [ТОС]. Однако хорошая защищенность и быстрая работа комплекса делают эту технику непростой целью. Случаи вывода ее из строя — единичны. При этом "Ростех" отгружает ТОСы в войска регулярно», — рассказали в госкорпорации.

Разработанный в 2001 году «Солнцепек» предназначен для поражения зданий, легкобронированной техники и живой силы противника. Машина на шасси танка Т-72 вмещает 24 снаряда 220 миллиметров.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на предприятии в Омской области в 2,5 раза нарастили выпуск ТОС-1А.

В апреле стало известно, что российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту. Блок направляющих с реактивными снарядами прикрыли решетчатыми экранами и корпус машины дополнительно защитили экранами с динамической защитой «Реликт».