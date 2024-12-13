Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:51, 13 декабря 2024Наука и техника

«Ростех» рассказал о защищенности «Солнцепека»

«Ростех» рассказал о хорошей защищенности ТОС-1А «Солнцепек»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» отличается хорошей защищенностью, которая делает ее непростой целью для противника. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Не секрет, что противник буквально охотится на эти машины [ТОС]. Однако хорошая защищенность и быстрая работа комплекса делают эту технику непростой целью. Случаи вывода ее из строя — единичны. При этом "Ростех" отгружает ТОСы в войска регулярно», — рассказали в госкорпорации.

Разработанный в 2001 году «Солнцепек» предназначен для поражения зданий, легкобронированной техники и живой силы противника. Машина на шасси танка Т-72 вмещает 24 снаряда 220 миллиметров.

Материалы по теме:
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023
Огненный дождь. Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
Огненный дождь.Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
13 октября 2023

Ранее в Минобороны России сообщили, что на предприятии в Омской области в 2,5 раза нарастили выпуск ТОС-1А.

В апреле стало известно, что российские «Солнцепеки» получили дополнительную защиту. Блок направляющих с реактивными снарядами прикрыли решетчатыми экранами и корпус машины дополнительно защитили экранами с динамической защитой «Реликт».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве вынесли приговор организатору подпольного игорного синдиката и его 13 сообщникам

      На Западе назвали срок окончания поставленной США помощи Украине

      Попавших в глиняную ловушку лошадей в российском регионе сняли на видео

      Осужденный в России организатор подпольного игорного синдиката объявлен в розыск

      Россельхознадзор ответил на обвинения в дискредитации белорусского сыра

      Российского депутата обвинили в попавшем на видео пьяном дебоше в подъезде

      Россиянка привезла из Китая золотые украшения и стала фигуранткой уголовного дела

      Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о наказании за травлю

      Оценены риски скорого госпереворота еще в одной стране

      В Абхазии назвали долю потребляемой майнерами электроэнергии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше