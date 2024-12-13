Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:00, 13 декабря 2024Мир

Сирийские курды испугались Трампа

FT: сирийские курды испугались возможного отказа Трампа от военной помощи
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ornan Qereman / Reuters

Сирийские курды испугались возможного отказа избранного президента США Дональда Трампа от оказания военной помощи, что может сказаться на боеспособности их воинских формирований. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

«Они [курдские ополчения] зависимы от отношений с США, но Вашингтон воспринимает их как необходимый актив, когда это удобно. Курдов беспокоит, что их могут считать разменной монетой», — приводит издание слова аналитика Ренада Мансура.

Авторы материала также отмечают, что Трамп в свой первый президентский срок частично снизил помощь курдам, а также вывел часть войск из северо-востока Сирии, чем ослабил их положение. Кроме того, представители группировок выражают опасения, что в случае дальнейшего снижения поддержки со стороны Вашингтона Турция значительно усилит на них давление.

Ранее стало известно, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии призвала свои силы повысить уровень боеготовности до максимального. Таким образом курдские формирования отреагировали на бегство президента страны Башара Асада и захват власти в стране повстанцами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Транспортные самолеты прибыли на российскую авиабазу в Сирии. В ту же сторону поехали огромные колонны техники

      В США назвали желаемые сроки разрешения конфликта на Украине

      В Европе обвинили генсека НАТО в планах начать третью мировую

      Мирный житель пострадал при ударе дрона по автомобилю в российском регионе

      Два дешевых повседневных продукта признали самой популярной русской едой в мире

      Россиянин отправился с друзьями в Тунис и был задержан по неизвестной причине

      Министра цифрового развития и связи российского региона отправили под домашний арест

      Украинские «Тунгуски» лишились ракет

      За многочисленные нарушения закона в России ограничили доступ к сервису Viber

      На Украине обратились в ФИФА из-за ролика с российским Крымом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше