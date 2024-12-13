Сирийские курды испугались Трампа

FT: сирийские курды испугались возможного отказа Трампа от военной помощи

Сирийские курды испугались возможного отказа избранного президента США Дональда Трампа от оказания военной помощи, что может сказаться на боеспособности их воинских формирований. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

«Они [курдские ополчения] зависимы от отношений с США, но Вашингтон воспринимает их как необходимый актив, когда это удобно. Курдов беспокоит, что их могут считать разменной монетой», — приводит издание слова аналитика Ренада Мансура.

Авторы материала также отмечают, что Трамп в свой первый президентский срок частично снизил помощь курдам, а также вывел часть войск из северо-востока Сирии, чем ослабил их положение. Кроме того, представители группировок выражают опасения, что в случае дальнейшего снижения поддержки со стороны Вашингтона Турция значительно усилит на них давление.

Ранее стало известно, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии призвала свои силы повысить уровень боеготовности до максимального. Таким образом курдские формирования отреагировали на бегство президента страны Башара Асада и захват власти в стране повстанцами.