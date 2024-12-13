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14:57, 13 декабря 2024Силовые структуры

Следователи насчитали взяток на 250 миллионов рублей бывшему российскому губернатору

«Ъ»: следствие вменяет экс-губернатору Рязанской области взяток на 250 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи вменяют получение взяток на 250 миллионов рублей бывшему губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В уголовном деле фигурирует три преступных эпизода. Расследование было начато 11 декабря. Его проводит управление по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета России.

Любимов сложил с себя полномочия сенатора от Рязанской области, как только стал фигурантом дела. По данным следствия, он получал незаконное вознаграждение в период с сентября 2017 года по май 2022 года, когда занимал должность губернатора. Взятки передавались ему в виде денег и имущества за общее покровительство.

Издание напоминает, что СК также расследует дело бывшего заместителя Любимова Игоря Грекова и экс-сенатора от региона Ирины Петиной, которых обвиняют в получении взяток на 100 миллионов рублей.

Экс-губернатору грозит от 8 до 15 лет колонии за коррупцию. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

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