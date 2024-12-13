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21:40, 13 декабря 2024Экономика

Москвичей предупредили об усилении ветра и снегопадах

Синоптик Дегтярева: в выходные в Москве ожидается снежная и ветреная погода
Виктория Клабукова

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В ближайшие дни Москву и область засыплет снегом. Свой прогноз в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале огласила метеоролог Виктория Дегтярева.

Наступающие выходные принесут с собой метель. Снегопады в субботу и воскресенье, 14-15 декабря, будут сильными. В субботу столбики термометров задержатся отметке минус пять градусов. В воскресенье же немного потеплеет — воздух прогреется до минус четырех градусов. Тем не менее снегопады продолжатся и даже станут обильнее. Вместе с тем усилится и ветер — порывы, по сведениям синоптика, могут достигать 15 метров секунду. «Ветер северо-западный, холодный, одевайтесь теплее», — предупредила Дегтярева.

Ранее жителям столичного региона предрекли самую холодную ночь с начала зимы. Особые морозы москвичи застанут в ночь на субботу, 14 декабря. По области ночью температура опустится до минус 14-15 градусов, но такая погода продержится недолго. Уже к вечеру субботы температура достигнет минус 5-7 градусов.

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