Снуп Догг снимется в фильме культового режиссера

Рэпер Снуп Догг сыграет главную роль в новом фильме режиссера Люка Бессона

Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) сыграет в фильме известного режиссера Люка Бессона. Об этом сообщает издание Variety.

Картина получила название The Last Man («Последний человек»). Это фантастический фильм в жанре постапокалипсиса. Сюжет пока не раскрывается, но известно, что рэпер исполнит главную роль. Кроме того, он же выступит в качестве одного из продюсеров. Съемки должны начаться в 2025 году.

Сам музыкант сообщил, что мечтал сыграть в фильме Бессона, который сам работает над сценарием проекта, еще после легендарной картины «Леон». «С тех пор, как я впервые посмотрел "Леон", я мечтал о том, чтобы Люк снял фильм со мной. Теперь наконец-то у меня появилась возможность поработать с ним», — заявил рэпер.

Ранее стало известно, что с рэпера недавно официально сняли обвинения в убийстве. Речь шла о деле, которое тянулось с 1993 года.

В ноябре Люк Бессон недавно побывал в России и рассказал о своем отношении к российским холодам. Также он признался в любви к Москве и Санкт-Петербургу.