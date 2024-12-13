Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:44, 13 декабря 2024Культура

Снуп Догг снимется в фильме культового режиссера

Рэпер Снуп Догг сыграет главную роль в новом фильме режиссера Люка Бессона
Андрей Шеньшаков
Снуп Догг

Снуп Догг. Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters

Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) сыграет в фильме известного режиссера Люка Бессона. Об этом сообщает издание Variety.

Картина получила название The Last Man («Последний человек»). Это фантастический фильм в жанре постапокалипсиса. Сюжет пока не раскрывается, но известно, что рэпер исполнит главную роль. Кроме того, он же выступит в качестве одного из продюсеров. Съемки должны начаться в 2025 году.

Сам музыкант сообщил, что мечтал сыграть в фильме Бессона, который сам работает над сценарием проекта, еще после легендарной картины «Леон». «С тех пор, как я впервые посмотрел "Леон", я мечтал о том, чтобы Люк снял фильм со мной. Теперь наконец-то у меня появилась возможность поработать с ним», — заявил рэпер.

Ранее стало известно, что с рэпера недавно официально сняли обвинения в убийстве. Речь шла о деле, которое тянулось с 1993 года.

В ноябре Люк Бессон недавно побывал в России и рассказал о своем отношении к российским холодам. Также он признался в любви к Москве и Санкт-Петербургу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дрон-разведчик пытался снять важный промышленный объект в Ленобласти. Его могли запустить с территории страны НАТО

      Украине предрекли получение нового оружия из США

      Российский школьник написал сочинение о кумире-неонацисте

      Минобороны Украины выделит более 26 миллионов долларов на дроны

      Правозащитники испугались полицейского ИИ

      Минобороны рассказало о взятых под контроль населенных пунктах в зоне СВО за неделю

      Российские войска нанесли 15 групповых ударов в зоне СВО

      Раскрыт список приглашенных на инаугурацию Трампа иностранных лидеров

      Раненый участник СВО вернулся домой и узнал об отправленных в детдом детях

      Ларисе Гузеевой стало плохо из-за украшений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше