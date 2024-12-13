Стилистка назвала главную ошибку в образах певицы Алсу

Стилист Ксения Густова: певица Алсу выбирает устаревшие фасоны одежды

Российская стилистка Ксения Густова назвала главную ошибку в образах певицы Алсу. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам специалистки, артистка на протяжении многих лет предпочитает подчеркнутую женственность в стиле, выделяя плюсы во внешности. Так, среди основных элементов ее нарядов — объемные воланы и рюши и открывающие плечи и зону декольте изделия.

В то же время эксперт отметила, что выбранные звездой предметы гардероба бывают устаревшими. «Один из нюансов образов артистки — не всегда актуальные и современные фасоны одежды или вещи, которые не совсем комплиментарны выдающимся природным данным певицы», — поделилась собеседница издания.

В ноябре Алсу раскрыла главный недостаток своей внешности.