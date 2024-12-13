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12:26, 13 декабря 2024Бывший СССР

Удары ВС России обесточили большую часть Тернополя

Рогов: удары ВС России по подстанцям обесточили большую часть Тернополя
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Удары Вооруженных сил России по подстанциям обесточили большую часть Тернополя. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в эфире радиостанции KP.RU.

По его словам, как минимум половина объектов остались без электричества полностью. Он уточнил, что ВС России нанесли удары по расположенным в регионе подстанциям.

Ранее Рогов сообщил о начале массированной атаки по Украине. Он заявил о запуске 120 ракет.

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