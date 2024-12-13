Удары ВС России обесточили большую часть Тернополя

Рогов: удары ВС России по подстанцям обесточили большую часть Тернополя

Удары Вооруженных сил России по подстанциям обесточили большую часть Тернополя. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в эфире радиостанции KP.RU.

По его словам, как минимум половина объектов остались без электричества полностью. Он уточнил, что ВС России нанесли удары по расположенным в регионе подстанциям.

Ранее Рогов сообщил о начале массированной атаки по Украине. Он заявил о запуске 120 ракет.