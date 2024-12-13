Украина обстреляла российский город

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате прилетов повреждены окна, фасады и заборы трех жилых домов. Кроме того, в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света частично остались Шебекино, а также села Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. «Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — подчеркнул Гладков.

Он добавил, что информация о последствиях обстрела уточняется. На местах работают все оперативные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 13 декабря над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ. Пять дронов уничтожили в Курской области, четыре — в Белгородской, три — в Ростовской и один — в Липецкой.