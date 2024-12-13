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17:11, 13 декабря 2024Россия

Украина обстреляла российский город

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ города Шебекино
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате прилетов повреждены окна, фасады и заборы трех жилых домов. Кроме того, в Шебекинском округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света частично остались Шебекино, а также села Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. «Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — подчеркнул Гладков.

Он добавил, что информация о последствиях обстрела уточняется. На местах работают все оперативные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 13 декабря над российскими регионами сбили 13 беспилотников ВСУ. Пять дронов уничтожили в Курской области, четыре — в Белгородской, три — в Ростовской и один — в Липецкой.

ЖЗЛ
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