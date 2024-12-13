Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран

Украина после обстрелов запросила импорт электроэнергии у пяти стран

Украина после массированного удара по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии объемом более 13,4 тысячи мегаватт-часов у пяти соседних стран. Об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Компания сообщает, что импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Максимальная мощность в отдельные часы будет составлять до 1098 мегаватт-часов. По данным местных властей, во Львовской области без света в настоящее время остается 481 тысяча абонентов, а в Тернопольской области — половина потребителей региона.

Ранее на Украине пять из девяти атомных реакторов снизили генерацию после ударов по энергообъектам. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.

