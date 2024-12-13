Уничтожение прославившегося после вторжения США в Ирак танка под Курском попало на видео

Уничтожение танка Challenger 2 в Курской области попало на видео

Уничтожение прославившегося после вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году танка Challenger 2 в Курской области попало на видео. Кадры публикует военкор Юрий Котенок в Telegram.

На записи видно, как снаряженный боеприпасом FPV-дрон замечает стоящий в грязи танк, делает рядом с ним круг и бьет в башню. Следующий дрон бьет под днище боевой машины.

По словам военкора Котенка, танк находился в распоряжении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли более 40 тысяч солдат с момента вторжения в Курскую область. Также российским войскам удалось уничтожить в регионе 236 танков, 175 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера.