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22:07, 13 декабря 2024Интернет и СМИ

В Эстонии раскритиковали командование ВСУ за запрет батальону под Курахово отступать

Postimees: командование ВСУ списало со счетов батальон под Курахово в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически списало со счетов батальон под городом Курахово в ДНР, не разрешив ему покидать позиции и не снабжая его боеприпасами. Об этом сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой на военных.

Отмечается, что офицеры батальона 79-й десантной бригады ВСУ несколько дней назад рассказали, что ждали приказа об отступлении в течение двух недель с момента, когда путь был отрезан. Один из офицеров сообщил, что на батальон «наступают уже со всех сторон». Позже военнослужащие все же получили приказ отступать, однако неясно, смогли ли он выбраться из окружения, пишет газета.

Ранее сообщалось, что оставшиеся на вооружении в некоторых бригадах Вооруженных сил Украины самоходные установки 2С6 «Тунгуска» остались без штатных зенитных ракет. Отмечается, что ракеты достались Украине от дислоцировавшейся в стране советской армии.

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