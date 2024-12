В Европе рассмотрят прецедентное дело российской фирмы о применении санкций

Суд ЕС рассмотрит дело Reibel и «Станкоимпорта» о срыве контракта из-за санкций

Шведский суд обратился в Европейский суд (Court of Justice of the European Union, высшая инстанция суда Евросоюза) с просьбой рассмотреть дело Reibel и «Станкоимпорта» о срыве контрактных обязательств из-за действия западных санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные картотеки суда ЕС.

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) попросил суд ЕС разъяснить толкование нормы санкционного регламента, запрещающего удовлетворение любых претензий компаний из РФ к европейским контрагентам по сорванным из-за санкционного режима контрактам. При этом Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт», как отмечается, не находится в ограничительных списках ЕС.

Юристы ожидают, что вынесенный Европейским судом вердикт окажется прецедентным и в дальнейшем повлияет на судьбу других подобных споров. Шведский суд обратился в Европейский с просьбой разъяснить токование статьи 11 Регламента ЕС № 833/2014. Она была введена в 2014 году и подразумевает отказ в удовлетворении любых требований российских компаний (в том числе неподсанкционных), если европейский контрагент не сумел выполнить свои контрактные обязательства из-за действия западных ограничений в отношении РФ.

Согласно материалам дела, договор на поставки оборудования Reibel и «Станкоимпорт» заключили в декабре 2015 года. Вскоре после этого российская сторона внесла авансовые платежи бельгийскому контрагенту в размере примерно 2,6 миллиона евро. В 2017-м власти европейской страны запретили Reibel отправлять в РФ требуемую технику, посчитав, что она может рассматриваться в качестве продукции двойного назначения и использоваться в военных нуждах. В итоге предоплата «Станкоимпорту» не была возвращена из-за фактического срыва соглашения. Это было обусловлено тем, что возврат денежных средств де-юре означал бы как раз удовлетворение требований российской компании.

После этого российская компания расторгла договор и обратилась в арбитражный трибунал в Стокгольме. В декабре 2021 года тот постановил выплатить «Станкоимпорту» полученную сумму авансов и проценты за удержание денежных средств бельгийской стороной. При этом шведская инстанция отклонила требование о возмещении ущерба, посчитав его попыткой извлечь выгоду из неспособности ответчика поставить оборудование из-за санкционного законодательства ЕС. В итоге Reibel не согласилась с вердиктом и оспорила его, обратившись в Апелляционный суд округа Свеа. Эта инстанция приостановила разбирательство для выяснения толкования статьи 11 Регламента ЕС № 833/2014.

Главный вопрос заключается в том, является ли решение Стокгольмского арбитражного трибунала в пользу санкционной компании элементом исполнения контрактных обязательств, которое запрещено согласно санкционному регулированию ЕС, пояснила автор Telegram-канала Dispute Resolution Club Ольга Щедракова. В любом случае, каким бы ни оказался в итоге ответ Европейского суда, это решение будет носить прецедентный характер, сходятся во мнении юристы.