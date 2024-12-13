В Кремле раскрыли новые подробности переговоров Путина и Орбана

Песков: Путин и Орбан не обсуждали проведение переговоров по Украине в Венгрии

Президент России Владимир Путин и венгерский премьер-министр Виктор Орбан не обсуждали возможность проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Венгрии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями».

По его словам, политики не затрагивали эту тему в ходе телефонного разговора, состоявшегося 11 декабря.

Ранее Песков рассказал, что во время беседы Орбан высказал Путину предложение по обмену пленными и прекращению огня. Премьер Венгрии, комментируя состоявшийся разговор, подчеркнул, что венгерская сторона использует «все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру».