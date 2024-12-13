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12:56, 13 декабря 2024Бывший СССР

В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Пашиняна

Песков: встреча Путина и премьера Армении Пашиняна 13 декабря не планируется
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не планируется 13 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин пригласил Пашиняна на неформальный саммит СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 декабря. «В Питере ждут обязательно, президент приглашал господина Пашиняна», — сказал Песков.

Премьер Армении прибыл в Москву 13 декабря. Он примет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На встрече главы правительств стран ЕАЭС обсудят вопросы энергетики, промышленности и развития электронной торговли.

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