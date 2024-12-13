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10:13, 13 декабря 2024Россия

В Крыму ответили на слова Ермака о переговорах по Украине

Смирнов счел заявление Ермака о переговорах по Украине дешевым торгом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о неготовности Киева к переговорам — дешевый торг, считает глава крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Его цитирует РИА Новости.

Так он прокомментировал слова Ермака, который заявил, что Киев не готов к переговорам с Москвой об урегулировании конфликта, так как для начала переговоров страна должна быть сильной, чтобы иметь возможность говорить с Москвой на равных.

«Режим Зеленского начал свою грязную политическую игру и дешевый торг, выпрашивая прежде всего для себя и своих подельников у США и Запада гарантии безопасности, а Украина и украинский народ для них не имеют никакого значения», — сказал Смирнов.

По его мнению, Украина будет готова сразу после того, как ее руководители получат личные гарантии безопасности. При этом позиция Украины по урегулированию конфликта уже перестала иметь какое-либо значение, считает он.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к переговорам по Украине с учетом тех реалий, которые сложились на земле. Политик также не исключил урегулирование ситуации при участии будущего президента США Дональда Трампа.

ЖЗЛ
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