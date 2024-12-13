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12:26, 13 декабря 2024Наука и техника

В России оценили «Огненную птицу» из КНДР

Лебедев: корейской ракетой Bulsae-4 можно управлять как дроном-камикадзе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KCNA / Reuters

Разработанная в КНДР многоцелевая управляемая ракета Bulsae-4 («Огненная птица-4») оснащена оптико-электронной системой, которая позволяет управлять ракетой как дроном-камикадзе. Возможности боеприпаса оценил военный эксперт Виталий Лебедев в материале для журнала «Национальная оборона».

По его словам, Bulsae-4 является аналогом китайской противотанковой ракеты HJ-10 и разработанной в Израиле многоцелевой ракеты Spike NLOS. Корейский боеприпас может поражать любые малоразмерные цели, включая танки, артиллерийские системы, катера и укрепления противника. Дальность ракеты, которой управляют по проводу, — 10 километров.

«Одно из достоинств данного комплекса — удобство в эксплуатации, безопасность и психологический комфорт оператора, который получает информацию о цели на экране в боевой машине с оптико-электронной системы в головной части ракеты и способен управлять ей примерно так же, как барражирующим боеприпасом», — пишет Лебедев.

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Bulsae-4 размещают на базе бронетранспортеров, получивших на Западе обозначение M2018, бронеавтомобилей M2022 и катерах. Также известно об испытаниях ракеты в качестве вооружения вертолета.

В ноябре стало известно, что в КНДР испытали новые дроны-камикадзе, которые похожи на российские беспилотники «Ланцет». Аппараты с X-образными крыльями предназначены для поражения бронетехники.

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