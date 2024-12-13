В российском городе задержали замначальника администрации кладбищ за взятки

СК: замначальника администрации кладбищ Ижевска задержали за взятки

В Удмуртии задержали заместителя начальника Службы администрации кладбищ Ижевска за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января 2022 года по ноябрь 2024 года подозреваемый получал взятки от бизнесмена. За это он выделял земельные участки его фирме для последующего захоронения там тел. Речь идет о закрытых для захоронения Южном и Хохряковском кладбищах. Кроме того, задержанный оказывал общее покровительство компании предпринимателя. Суммарно он получил 3,5 миллиона рублей.

Возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. В офисе и доме замначальника администрации кладбищ прошли обыски.

Ранее сотрудники Следственного комитета России и ФСБ задержали министра здравоохранения Владимирской области по обвинению в должностных преступлениях.