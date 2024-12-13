В США заявили, что китайский чеснок стал угрозой национальной безопасности. В Пекине посмеялись в ответ

МИД КНР высмеял испугавшегося китайского чеснока политика США Скотта

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала смешным то, что выращенный в Китае чеснок напугал американского политика, которому «не хватает здравого смысла». Так она прокомментировала заявление сенатора от штата Флорида Рика Скотта, что китайский чеснок является угрозой «национальной безопасности».

Скотт ранее направил письма в минсельхоз США и другие ведомства с просьбой провести расследование о безопасности растения из Китая, используемого в кулинарии. Он сделал это после сообщений, что чеснок в КНР якобы выращивают в сточных водах, а затем собирают в ужасающих условиях, нередко с использованием рабского, в том числе детского труда. Сенатор обеспокоен ввозом в Америку этого овоща, так как, по его мнению, отсутствие надлежащего надзора якобы делает американские семьи уязвимыми для некачественных продуктов питания.

Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США

Мао Нин официальный представитель МИД КНР

Мао Нин посоветовала политикам в США «не делать из себя посмешище».

Си Цзиньпин высказался о возможности победы в торговых войнах

Мао Нин также напомнила, что в США все больше товаров, произведенных в Китае, начинают квалифицировать как «угроза национальной безопасности». Она призвала Вашингтон отказаться от политики сдерживания роста и протекционизма. Дипломат добавила, что многочисленные претензии американских политиков к китайскому импорту — «от беспилотных летательных аппаратов до подъемных кранов, от холодильников до чеснока» — это лишь предлог, который Соединенные Штаты используют для протекционистской политики и попыток подавить развитие КНР. Официальный представитель МИД подчеркнула, что обобщение концепции национальной безопасности, а также политизация и превращение в оружие торгово-экономических и технологических вопросов лишь усугубят риски безопасности для глобальных производственных и логистических цепочек.

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями ряда международных экономических организаций призвал США нормализовать двусторонние отношения и избегать торговой войны, поскольку «победителей в ней не будет». По его словам, «тарифные, торговые и научно-технологические войны идут вразрез с тенденциями истории и закономерностями экономики», на фоне чего Пекин готов поддерживать диалог и «держать разногласия под контролем».

На фоне разногласий двух стран советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в случае полномасштабной войны с Китаем запасы оружия Америки будут истощены быстро.

Боже упаси, если мы окажемся в полномасштабной войне с КНР. Но любая война с такой страной и такой армией, как у Китая, приведет к быстрому истощению запасов боеприпасов Джейк Салливан советник по национальной безопасности президента США

Трамп пообещал начать торговую войну с Китаем

Победивший на президентских выборах Дональд Трамп пообещал ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая и 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады. При этом угрозы Трампа ввести тарифы стали неожиданными в свете назначения Скотта Бессинта следующим министром финансов США, которое местный бизнес воспринял как стремление к более взвешенной тарифной политике.

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Ранее американский лидер Джо Байден поднимал пошлины на ряд товаров китайского производства. Тарифы варьируются от 25 процентов для аккумуляторов до 100 процентов для электромобилей. При этом тарифы, введенные Трампом в первый срок его президентства, так и не отменили, и избранный недавно глава государства заявил, что их необходимо увеличить еще до 60 процентов для товаров из КНР и до 20 — на поставки из других стран.

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Аналитики вашингтонского Institute of International Finance (IIF) предупреждают, что новый срок Трампа и анонсированное им введение импортных пошлин на товары из-за рубежа приведут к масштабным сбоям в мировых цепочках поставок.

США ужесточили санкции против Китая

В начале декабря США ужесточили санкции против полупроводниковой промышленности и ИИ-разработок Китая. Вашингтон ввел новые меры экспортного контроля в отношении 24 видов оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов. Они затронут поставки в КНР микросхем памяти с высокой пропускной способностью, используемых для производства чипов. Кроме того, 140 китайских компаний, в числе которых SMIC и Huawei, внесут в перечень организаций, для поставок которым мировым производителям необходимо иметь экспортные лицензии.

Как отметила министр торговли США Джина Раймондо, это самый жесткий контроль, который когда-либо вводили Соединенные Штаты, чтобы снизить способность КНР производить передовые чипы, которые Пекин использует для модернизации оборонного сектора.

На фоне происходящего в отношениях двух стран председатель КНР Си Цзиньпин решил не ехать в Вашингтон на церемонию инаугурации Дональда Трампа. При этом американский политик лично пригласил китайского лидера на торжество, минуя традиционные дипломатические каналы. Вероятно, инаугурацию посетят посол Китая в США и его супруга.

Ранее Трамп заявлял, что США потеряли уважение со стороны России и Китая в ходе президентства Джо Байдена. Он подчеркнул, что у него были хорошие отношения с председателем КНР, которые были испорчены пандемией COVID-19.