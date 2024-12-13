Вдове российского бойца СВО предложили самой доставить тело для похорон

Вдове бойца СВО из Пермского края предложили самой доставить тело для похорон

Вдове бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из Пермского края предложили самой доставить тело для похорон. Об этом пишет aif.ru.

По данным издания, гроб российского военного доставили из зоны СВО в Ижевск, а семье сообщили, что далее родственники якобы сами должны перевезти его на родину — в Пермский край. При этом за транспортировку ритуальная компания запросила 140 тысяч рублей.

Вдова участника СВО обратилась за помощью в военкомат, где ей предложили воспользоваться услугами другой компании — «Пермского военно-мемориального комплекса», которые обошлись бы дешевле — в семь тысяч рублей. «Мы тоже не представляли, что они нам их выкинут в Ижевске. В Ижевске выкинули в аэропорту — и все», — цитирует издание представительницу военкомата.

Через несколько дней после заявления в полицию о нарушении прав военнослужащего гроб все же доставили в Пермь.

Ранее в Челябинской области в закрытом гробу бойца СВО Игоря Косимова оказался другой военный. Племянница военного рассказала, что вскрыть его семья решилась из-за некоторых расхождений.