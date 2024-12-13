Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения поставок газа из России

Глава МИД Сийярто: найдено решение проблемы санкций США против Газпромбанка

Венгрия и Болгария нашли решение проблемы санкций США против Газпромбанка, которое позволит продолжить импорт российского газа. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит РБК.

От отметил, что найденное решение вышеуказанной проблемы является приемлемым как для Венгрии, так и для Болгарии. «Эта проблема (с оплатой поставок российского газа через Газпромбанк — прим. «Ленты.ру») решена, найдено законное финансовое решение», — заявил Сийярто.

При этом глава венгерского МИДа не стал раскрывать, о каком именно решении идет речь, но заверил, что он не попадает под действие западных санкций. «Это решение удовлетворило как болгарских партнеров, так и нашу сторону», — резюмировал министр.