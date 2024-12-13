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12:54, 13 декабря 2024Россия

Вероятность протестов в ФРГ из-за призыва властей готовиться к блэкаутам оценили

Политолог Брутер: протестов в ФРГ из-за призыва готовиться к блэкаутам не будет
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Жителей Германии призвали быть готовыми к блэкаутам и запастись продуктами питания из-за того, что якобы увеличивается количество «гибридных атак» на критическую инфраструктуру из-за границы. Свое мнение о том, приведут ли эти действия властей ФРГ к протестам в стране, выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с «Абзацем».

По мнению эксперта, власти Германии искусственно раздувают масштабы возможных проблем, попутно снимая с себя ответственность за непредсказуемые последствия национального кризиса. «Учитывая, что цена на газ растет, что есть его недозабор в хранилище, что "Северный поток" не работает, они ожидают, что могут быть какие-то инциденты, особенно если Трамп решит повысить цены на газ», — отметил Брютер.

По его словам, де-факто никакой опасной ситуации в Германии не существует, однако власти уже сейчас «пытаются дуть на воду» и предупреждать население о предстоящих трудностях. «Однако для того чтобы вытащить немцев на протесты, нужно что-то другое. Я думаю, что никаких протестов по этому поводу не будет», — подытожил политолог.

Ранее вице-президент Федерального управления по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Рене Функ заявил, что жителям Германии необходимо подготовиться к длительным отключениям электричества из-за растущего числа гибридных атак на страну. «Мы должны быть готовы не только к обороне в военном плане, но и к гражданской защите и защите от стихийных бедствий», — указал он.

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