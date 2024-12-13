Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:53, 13 декабря 2024Экономика

Германию призвали готовиться к чрезвычайным ситуациям и запасаться едой. Власти предупредили об атаках из-за рубежа

Власти ФРГ призвали немцев готовиться к длительным блэкаутам и запастись едой
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Жителям Германии необходимо подготовиться к длительным отключениям электричества из-за растущего числа гибридных атак на страну. О возможных чрезвычайных ситуациях предупредил вице-президент Федерального управления по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Рене Функ.

«Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии», — сказал немецкий чиновник. По его словам, это «неудобная мысль» об угрозах извне, к которой Германии нужно привыкнуть.

Функ объяснил, что число атак на критическую инфраструктуру из-за рубежа растет, ФРГ ежедневно сталкивается с множеством гибридных атак каждый день. «Мы должны быть готовы не только к обороне в военном плане, но и к гражданской защите и защите от стихийных бедствий», — указал он.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Немцы должны озаботиться запасами воды и еды на 72 часа

Каждое немецкое домохозяйство должно быть оборудовано таким образом, чтобы оно могло обеспечивать себя самостоятельно в течение трех дней, это относится и к длительным отключениям электроэнергии. Важны источники света, не зависящие от электричества, например, лампы, свечи или спички. 1,5 литра воды в день на человека, также для личной гигиены, еда на 72 часа. Кроме того, нужно иметь радиоприемник на батарейках или с динамо-машиной, чтобы не оказаться отрезанным от внешнего мира. Также следует хранить дома наличные, перечислил меры в случае кризисной ситуации Функ.

Немецкий портал T-online ссылается на высокопоставленных источников в НАТО, которые предупреждают о гибридных атаках со стороны Китая, Северной Кореи, Ирана и России. Указывается, в частности, что эти страны якобы распространяют вредоносное ПО.

Материалы по теме:
Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
Трамп снова стал президентом США.Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
6 ноября 2024
«Людей придется массово переселять» Ученые предрекли Европе неминуемую природную катастрофу. Что ждет Россию?
«Людей придется массово переселять»Ученые предрекли Европе неминуемую природную катастрофу. Что ждет Россию?
29 октября 2024

В Европе обвинили Россию в активизации гибридных атак

С обвинениями выступили министры иностранных дел шести стран Европы — Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции. «Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабу», — говорится в совместном заявлении глав МИД по итогам встречи в Брюсселе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал подобные заявления.

Никаких гибридных войн Россия не ведет, мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, указывала, что западные лидеры делают очень опасные заявления, «возможно, они перестали принимать свои лекарства». По словам дипломата, Запад продолжает «раскручивать спираль эскалации», ведя с Россией гибридную войну, а также «толкая мир к глобальной катастрофе».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германию призвали готовиться к чрезвычайным ситуациям и запасаться едой. Власти предупредили об атаках из-за рубежа

      Суд отказал в УДО осужденному за расправу над настоятелем православного храма россиянину

      Россиянам посоветовали способ сохранить зрение

      В Одессе начались перебои с электричеством и водой

      В Сирии раскрыли будущее российских баз в стране

      Президент России помиловал четырех осужденных женщин из российского региона в 2024 году

      Названа возможная цель удара по Одессе

      Противники Шольца решили поддержать его ради России

      Пять рабочих отправились чистить бак из-под рыбы и не вернулись

      Назван лучший контент 2024 года в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше