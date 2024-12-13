Власти ФРГ призвали немцев готовиться к длительным блэкаутам и запастись едой

Жителям Германии необходимо подготовиться к длительным отключениям электричества из-за растущего числа гибридных атак на страну. О возможных чрезвычайных ситуациях предупредил вице-президент Федерального управления по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Рене Функ.

«Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии», — сказал немецкий чиновник. По его словам, это «неудобная мысль» об угрозах извне, к которой Германии нужно привыкнуть.

Функ объяснил, что число атак на критическую инфраструктуру из-за рубежа растет, ФРГ ежедневно сталкивается с множеством гибридных атак каждый день. «Мы должны быть готовы не только к обороне в военном плане, но и к гражданской защите и защите от стихийных бедствий», — указал он.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Немцы должны озаботиться запасами воды и еды на 72 часа

Каждое немецкое домохозяйство должно быть оборудовано таким образом, чтобы оно могло обеспечивать себя самостоятельно в течение трех дней, это относится и к длительным отключениям электроэнергии. Важны источники света, не зависящие от электричества, например, лампы, свечи или спички. 1,5 литра воды в день на человека, также для личной гигиены, еда на 72 часа. Кроме того, нужно иметь радиоприемник на батарейках или с динамо-машиной, чтобы не оказаться отрезанным от внешнего мира. Также следует хранить дома наличные, перечислил меры в случае кризисной ситуации Функ.

Немецкий портал T-online ссылается на высокопоставленных источников в НАТО, которые предупреждают о гибридных атаках со стороны Китая, Северной Кореи, Ирана и России. Указывается, в частности, что эти страны якобы распространяют вредоносное ПО.

В Европе обвинили Россию в активизации гибридных атак

С обвинениями выступили министры иностранных дел шести стран Европы — Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции. «Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабу», — говорится в совместном заявлении глав МИД по итогам встречи в Брюсселе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал подобные заявления.

Никаких гибридных войн Россия не ведет, мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, указывала, что западные лидеры делают очень опасные заявления, «возможно, они перестали принимать свои лекарства». По словам дипломата, Запад продолжает «раскручивать спираль эскалации», ведя с Россией гибридную войну, а также «толкая мир к глобальной катастрофе».