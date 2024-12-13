«Би-би-си»: воевавший в ВСУ австралиец убил сослуживца из Великобритании

На Украине воевавший в Вооруженных силах республики (ВСУ) австралиец убил сослуживца из Великобритании. Об этом говорится в решении Британского коронерского суда в Манчестере, сообщает «Би-би-си» в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 36-летний житель Манчестера Дэниел Берк отправился на Украину в августе 2023 года и в том же месяце был убит в Запорожской области сослуживцем, получив не менее трех пулевых ранений в голову, шею и грудь. При этом причины совершения преступления не сообщаются.

До этого Берк служил в парашютном полку британской армии, а в 2019 году попал в тюрьму после поездки в Сирию для участия в боевых действиях против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) в рядах курдского ополчения. На Украине он создал подразделение Dark Angels («Темные ангелы»), участники которого выносили с поля боя раненых.

Отмечается, что суд не назвал имя подозреваемого, однако по данному делу разыскивается гражданин Австралии Абдельфатах Адам Нурин, также известный как «Адам джихадист», покинувший территорию Украины. По словам подозреваемого, он ненамеренно попал в сослуживца во время тренировочных стрельб.

Ранее главный специалист отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ подполковник Константин Милевский заявил, что на службу в ряды украинской армии ежемесячно вступает от 400 до 600 иностранных наемников. По его словам, 40 процентов из них являются гражданами стран Южной Америки.