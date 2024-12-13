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19:57, 13 декабря 2024Бывший СССР

Воевавший в ВСУ австралиец убил сослуживца из Великобритании

«Би-би-си»: воевавший в ВСУ австралиец убил сослуживца из Великобритании
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На Украине воевавший в Вооруженных силах республики (ВСУ) австралиец убил сослуживца из Великобритании. Об этом говорится в решении Британского коронерского суда в Манчестере, сообщает «Би-би-си» в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 36-летний житель Манчестера Дэниел Берк отправился на Украину в августе 2023 года и в том же месяце был убит в Запорожской области сослуживцем, получив не менее трех пулевых ранений в голову, шею и грудь. При этом причины совершения преступления не сообщаются.

До этого Берк служил в парашютном полку британской армии, а в 2019 году попал в тюрьму после поездки в Сирию для участия в боевых действиях против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) в рядах курдского ополчения. На Украине он создал подразделение Dark Angels («Темные ангелы»), участники которого выносили с поля боя раненых.

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Отмечается, что суд не назвал имя подозреваемого, однако по данному делу разыскивается гражданин Австралии Абдельфатах Адам Нурин, также известный как «Адам джихадист», покинувший территорию Украины. По словам подозреваемого, он ненамеренно попал в сослуживца во время тренировочных стрельб.

Ранее главный специалист отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ подполковник Константин Милевский заявил, что на службу в ряды украинской армии ежемесячно вступает от 400 до 600 иностранных наемников. По его словам, 40 процентов из них являются гражданами стран Южной Америки.

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