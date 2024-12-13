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07:39, 13 декабря 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе ВС России по заводу беспилотников в Борисполе

Подпольщик Лебедев: РФ нанесла удар по заводу беспилотников возле Борисполя
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по заводу по производству беспилотников в пригороде Борисполя. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Удар произошел в 23:50 по местному времени. Взрыв, по его словам, прогремел возле коттеджного городка Pollo Alto и оборонного предприятия.

«Наши люди сообщают, что взрыв был со стороны аэропорта, но ближе к Киеву. Там находится авиационный завод Skyline, где налажен выпуск БПЛА и разрабатывались ранее, а теперь приводятся в порядок вертолеты», — сказал подпольщик.

Ранее Лебедев сообщил, что в направлении закрытого аэродрома в Киеве был нанесен удар. По его словам, на этом объекте проходят обучение пилоты Вооруженных сил Украины.

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