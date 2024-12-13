Взрывы прогремели в Сумах днем 13 декабря

Взрывы прогремели в Сумах днем в пятницу, 13 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о нескольких взрывах появилось в 12:46 13 декабря. В 11:35 Военно-воздушные силы Украины объявили в своем Telegram-канале воздушную тревогу на территории области из-за угрозы применения авиабомб. Официальные лица пока не комментировали факт взрыва.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал массированный удар утром 13 декабря одним из самых масштабных. Политик призвал страны Запада к поставкам систем противовоздушной обороны на фоне удара.