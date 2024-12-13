Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:07, 13 декабря 2024Экономика

Жителей юга России предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд: опасная погода с сильным ветром ожидается на юге России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На юге России и в регионах Кавказа ожидается комплекс неблагоприятных явлений и сильный ветер. Об опасной погоде предупредил жителей нескольких регионов научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Сейчас температура воздуха в этих районах опустилась ниже нуля градусов, поэтому возможны опасные явления, отметил синоптик. «Прежде всего это гололедно-изморозевое отложение, а вчера выпало 20-30 миллиметров осадков в виде дождя, все это начинает подмерзать на дорогах и на ветвях деревьев, на проводах в сочетании с порывами ветра до 20 метров секунду, в отдельных районах — до 24-29 метров в секунду», — пояснил Вильфанд.

Такая ситуация сложится в Северо-Кавказском регионе — Ингушетии, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии. Там ожидается налипание мокрого снега и дождь, переходящий в снег. В Крыму порывы ветра могут усилиться до 30 метров в секунду, предупредил метеоролог. В горной зоне Сочи пройдет очень сильный снег, который налипнет на провода и деревья, также возможна гололедица.

С понедельника, 16 декабря, температура на юге страны начнет постепенно повышаться. В первой половине следующей недели прогнозируются сильные осадки — может выпасть 80-100 миллиметров дождя. На этом фоне вероятны повышение уровня рек и подтопления, предупредил Вильфанд.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Более миллиона украинцев остались без света после ракетного удара. Киеву пришлось просить электроэнергию у пяти стран

      Раскрыта цена самой дешевой квартиры в Москве

      Командование ВСУ обвинили в отказе вывести солдат из мешка под Курахово

      Бутусов охарактеризовал эскиз памятника Балабанову фразой «бомж на развалинах»

      Бывшая жена Мамаева высказалась о своей экстремальной худобе

      Россиян предупредили об опасности приема одной группы препаратов

      После нападения россиянки с питбулем на женщину и ребенка в лифте возбудили дело

      На авиабазу Хмеймим село несколько транспортных самолетов

      Украина обстреляла российский город

      На Западе заявили об ожидании США нового запуска «Орешника»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше