Жителей юга России предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд: опасная погода с сильным ветром ожидается на юге России

На юге России и в регионах Кавказа ожидается комплекс неблагоприятных явлений и сильный ветер. Об опасной погоде предупредил жителей нескольких регионов научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Сейчас температура воздуха в этих районах опустилась ниже нуля градусов, поэтому возможны опасные явления, отметил синоптик. «Прежде всего это гололедно-изморозевое отложение, а вчера выпало 20-30 миллиметров осадков в виде дождя, все это начинает подмерзать на дорогах и на ветвях деревьев, на проводах в сочетании с порывами ветра до 20 метров секунду, в отдельных районах — до 24-29 метров в секунду», — пояснил Вильфанд.

Такая ситуация сложится в Северо-Кавказском регионе — Ингушетии, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии. Там ожидается налипание мокрого снега и дождь, переходящий в снег. В Крыму порывы ветра могут усилиться до 30 метров в секунду, предупредил метеоролог. В горной зоне Сочи пройдет очень сильный снег, который налипнет на провода и деревья, также возможна гололедица.

С понедельника, 16 декабря, температура на юге страны начнет постепенно повышаться. В первой половине следующей недели прогнозируются сильные осадки — может выпасть 80-100 миллиметров дождя. На этом фоне вероятны повышение уровня рек и подтопления, предупредил Вильфанд.