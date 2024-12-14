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18:19, 14 декабря 2024Россия

Академик объяснил причину именования лекарства от рака «вакциной»

Академик Каприн: препарат от рака назвали вакциной из-за происхождения
Александра Качан (Редактор)

Фото: Minerva Studio / Shutterstock / Fotodom  

Новые препараты для лечения рака назвали «вакцинами», так как их создают из ослабленных опухолевых клеток. Аналогичным образом в профилактических вакцинах содержатся ослабленные микроорганизмы, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн «Интерфаксу».

Ученый напомнил, что вакцина — это медицинский препарат, но биологического происхождения. Она содержит в себе агент, который вызывает заболевший микроорганизм, и часто производится из ослабленных или убитых форм микроба. Именно так создаются новые препараты. «Мы делаем эту вакцину как раз на опухолевых клетках, то есть это чистая вакцина», — заметил Каприн.

Он добавил, что онкологическая клетка имеет резистентность к лечению. По словам академика, для того, чтобы обмануть такую клетку, ученые используют ее собственную клетку как «троянского коня» и подсаживают к ней вирус. «Она вирус пускает в себя, в клетку, вместе с такой же клеткой, она не отличает Т-лимфоцит, который она научилась отличать. Это особенно важно для клеток, которые уже прошли несколько видов лечения, то есть фактически все равно она индивидуальная», — объяснил Каприн.

Ранее Минздрав заявил, что отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для российских пациентов.

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