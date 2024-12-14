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14:04, 14 декабря 2024Культура

Алсу отреагировала на слухи о беременности

Певица Алсу опровергла слухи о своей беременности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская певица Алсу отреагировала на слухи о беременности. Соответствующий пост появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользователи соцсети заподозрили исполнительницу в беременности из-за блестящего изумрудного платья, в котором Алсу появилась на премии «Золотой граммофон». «Нет, я не беременна, просто объелась перед выступлением», — сообщила артистка.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна объявила о беременности. Девушка выложила фото, на котором заметен округлившийся живот. «Очень ждем тебя», — подписала она пост.

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