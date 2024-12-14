Бродячие собаки напали на детей в российском регионе

В поселке Монгохто Хабаровского края бродячие собаки напали на школьников

Стая бродячих собак напала на школьников в Хабаровском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в субботу, 14 декабря, в поселке Монгохто Ванинского района. Как рассказали очевидцы, дети просто шли компанией и не задирали животных. По информации РЕН ТВ, в результате нападения пострадала девочка.

Следственный комитет (СК) региона начал проверку по факту произошедшего. Как пишет хабаровская редакция «Комсомольской правды», следователи также пытаются выяснить, предпринимала ли администрация района необходимые меры по отлову беспризорных животных.

При этом в СК отметили, что за медицинской помощью пострадавшая не обращалась.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области стая бродячих собак напала на первоклассницу, когда та возвращалась домой. Животные разодрали на девочке одежду.