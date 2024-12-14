Дима Билан объяснил появление кольца на безымянном пальце

Дима Билан назвал свое кольцо на безымянном пальце «антидепрессантом»

Российский певец Дима Билан раскрыл значение кольца, которое он носит на безымянном пальце. Его слова приводит Пятый канал.

Отмечается, что исполнитель начал носить ювелирное украшение на правой руке недавно. «Это художник, российский дизайнер, который работает с золотом, фамилия, по-моему, Михайлов. Очень приглянулось. Тут молитва на каждой такой штучке написана, их можно двигать», — рассказал он.

По словам артиста, кольцо можно назвать «антидепрессантом», так как он часто прикасается к подвижной части.

Ранее российский поп-исполнитель Филипп Киркоров объяснил появление кольца на безымянном пальце. Артист подчеркнул, что кольцо является красивым украшением.