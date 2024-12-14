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20:06, 14 декабря 2024Культура

Дима Билан объяснил появление кольца на безымянном пальце

Дима Билан назвал свое кольцо на безымянном пальце «антидепрессантом»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российский певец Дима Билан раскрыл значение кольца, которое он носит на безымянном пальце. Его слова приводит Пятый канал.

Отмечается, что исполнитель начал носить ювелирное украшение на правой руке недавно. «Это художник, российский дизайнер, который работает с золотом, фамилия, по-моему, Михайлов. Очень приглянулось. Тут молитва на каждой такой штучке написана, их можно двигать», — рассказал он.

По словам артиста, кольцо можно назвать «антидепрессантом», так как он часто прикасается к подвижной части.

Ранее российский поп-исполнитель Филипп Киркоров объяснил появление кольца на безымянном пальце. Артист подчеркнул, что кольцо является красивым украшением.

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