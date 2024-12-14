ФСБ около года вела наблюдение за бывшим губернатором российского региона

Экс-губернатор Рязанской области Любимов почти год находился под наблюдением ФСБ

ФСБ около года вела наблюдение за бывшим губернатором Рязанской области и экс-сенатором от региона Николаем Любимовым перед задержанием. Об этом сообщает РБК.

Любимову вменяется часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. 12 декабря Басманный суд Москвы отправил его под стражу. По версии следствия, экс-чиновник получил вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом с сентября 2017 года по май 2022 года. Всего в деле фигурирует три преступных эпизода на общую сумму 250 миллионов рублей. Любимову грозит от 8 до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО проректора Приволжского исследовательского медуниверситета, подозреваемого в получении взятки.