Суд подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации ВС России

Апелляционная инстанция подтвердила виновность Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

Московский городской суд признал блогера Анастасию Ивлееву виновной в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Это следует из карточки дела.

Уточняется, что апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы Ивлеевой, оставив в силе решение Тверского суда Москвы о назначении артистке штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Штраф Ивлеевой назначили в конце апреля. Причиной составления протокола стали две публикации блогера в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) от 2022 года, в которых она выступила против проведения спецоперации на Украине. В свою очередь, Ивлеева отказалась признать вину.