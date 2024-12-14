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08:06, 14 декабря 2024Интернет и СМИ

Суд подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации ВС России

Апелляционная инстанция подтвердила виновность Ивлеевой в дискредитации ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Московский городской суд признал блогера Анастасию Ивлееву виновной в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Это следует из карточки дела.

Уточняется, что апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы Ивлеевой, оставив в силе решение Тверского суда Москвы о назначении артистке штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Штраф Ивлеевой назначили в конце апреля. Причиной составления протокола стали две публикации блогера в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) от 2022 года, в которых она выступила против проведения спецоперации на Украине. В свою очередь, Ивлеева отказалась признать вину.

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