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10:06, 14 декабря 2024Путешествия

Летную годность бортов «Азимута» внепланово проверили после ЧП с самолетами SSJ-100

Летную годность бортов «Азимута» внепланово проверили после ЧП с самолетами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Летную годность бортов «Азимута» внепланово проверили после ЧП с самолетами SSJ-100. Об этом стало известно РИА Новости от источника в авиаотрасли.

Проверку проводили специалисты Ространснадзора и Росавиации. Помимо летной годности самолетов, они также проверили сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности.

О результатах проверки пока не сообщается.

В ноябре произошло сразу пять инцидентов с самолетами SSJ-100. В их числе — пожар в лайнере авиакомпании «Азимут», который начался после посадки в аэропорту Антальи.

В авиакомпании причиной произошедшего назвали непрогнозируемый сдвиг ветра. В деталях инцидента разбирается Следственный Комитет — возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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