«Лучший врач года» попал под следствие за финансирование экстремистской деятельности

Против «Лучшего врача года» Серебренникова возбудили дело за финансирование ФБК

В Архангельской области нейрохирург Николай Серебренников попал под следствие за финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, уголовное дело в отношении врача возбудили несколько дней назад. Следствие считает, что с середины 2021-го по 2022 год он отправил со своей карты 3,5 тысячи рублей «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Известно, что на счету врача множество успешных операций. В 2016 году за проведение уникальной операции он и его коллега стали победителями в областном конкурсе «Лучший врач года».

Ранее сообщалось, что жителя Адыгеи осудят за финансирование экстремистской деятельности три года назад.