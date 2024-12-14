Медведев заявил о желании противников России еще сильнее разжечь украинский конфликт

Медведев: противник России делает все, чтобы сильнее разжечь конфликт на Украине

Противники России делают все, чтобы сильнее разжечь украинский конфликт. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

«Противник делает все, чтобы пламя конфликта разгорелось еще сильнее», — заявил он. Медведев отметил, что в ответ на действия агрессора российское сообщество сплотилось, чтобы дать решительный отпор, оказать помощь фронту и восстановить все, что разрушил враг.

Ранее стало известно, что Медведев написал письмо участвующим в специальной военной операции на Украине военным 433-го мотострелкового полка 2-й армии. Политик поблагодарил бойцов за службу и заявил о намерении ходатайствовать о присвоении полку звания «гвардейский».