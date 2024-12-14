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10:34, 14 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали аномальные холода на следующей неделе

Вильфанд: на следующей неделе Москву ждет аномально холодная погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На следующей неделе в Москве ожидается аномально холодная погода, а затем потепление до показателей выше нормы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, с 16 по 18 декабря температурный фон будет примерно на одном уровне: минус три — минус восемь градусов ночью и ноль — минус шесть градусов в дневное время. Все три дня будет идти небольшой снег. В четверг и пятницу давление снизится, из-за чего сократится количество осадков и упадет температура.

«В четверг, 19 декабря, и ночью, и днем минус 6 — минус 11. И более заметное понижение температуры в пятницу: ночью минус 10 — минус 15, днем минус 5 — минус 10», — рассказал Вильфанд. Он отметил, что такие показатели на пять градусов ниже климатический нормы и больше характерны для третьей декады января.

В субботу, 21 декабря, температура вновь повысится: ночью около 10 градусов, днем около 5 градусов. В воскресенье потепление продолжится: ночью минус три — минус восемь, днем ноль — минус пять. Погода окажется теплее нормы на пару градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве ночь на 14 декабря стала самой холодной с начала зимы.

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