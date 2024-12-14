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13:19, 14 декабря 2024Экономика

Назван размер повышения тарифов на ЖКУ

Тарифы ЖКХ в России вырастут на 11,9 процента летом 2025 года
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9 процента по стране. Удорожание «коммуналки» произойдет летом 2025 года, передает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

По его словам, в некоторых регионах рост цен на ЖКУ превысит среднее значение. Увеличение стоимости услуг зависит от региональных комитетов по тарифам, которые отличаются по инфраструктуре, степени благоустройства жилищного фонда и другим факторам.

Парламентарий подчеркнул, что избежать повышения тарифов нельзя. В первую очередь это связано с инфляцией.

Ранее сообщалось, что сильнее всего рост тарифов ЖКХ в следующем году заметят жители Пермского края — рост может составить более 20 процентов. На втором месте оказалась Архангельская область, на третьем — Кемеровская область.

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